Британский транспортный регулятор не стал продлевать лицензию Uber для работы в Лондоне

Британская государственная организация Transport for London (TfL) отказалась продлевать лицензию для работы в Лондоне американской компании Uber. Об этом говорится в заявлении, распространенном TfL в понедельник. У компании есть 21 день, чтобы подать апелляцию, в противном случае ей придется прекратить свою работу в Лондоне.

Причиной принятого решения регулятор, отвечающий за работу большей части столичного общественного транспорта, назвал ряд допущенных Uber «нарушений, которые поставили под угрозу безопасность и жизни пассажиров». В TfL подчеркнули, что Uber не удалось устранить все недочеты, на которые ей было указано ранее.

Компания намерена подать апелляцию в ближайшее время, заявляя о том, что принятое решение является «вопиюще несправедливым». Срок действия ранее выданной Uber лицензии истекает 25 ноября, однако в компании заявляют, что она «будет продолжать работу в обычном режиме». Водители Uber по-прежнему смогут перевозить людей по Лондону в течение всего срока рассмотрения апелляции.(ТАСС)