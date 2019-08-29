Британский регулятор признал вводящей в заблуждение рекламу правительства по Brexit

Британское Управление по стандартам рекламы запретило транслировать в радиоэфире правительственное объявление, в котором разъяснялась информация о том, что именно нужно делать гражданам стран Евросоюза, чтобы остаться жить и работать в Соединенном Королевстве после Brexit. Как передает ТАСС, об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

«Все, что вам нужно для подачи заявления, — это ваш паспорт или идентификационная карта и заполнить онлайн-форму», — говорилось в рекламном объявлении британского МВД.

Однако управление не согласилось с такой формулировкой, признав ее вводящей в заблуждение, поскольку от некоторых заявителей требовались дополнительные документы, подтверждающие, что они действительно проживают в Великобритании и против них не выдвигались уголовные обвинения.

«Слушатели, вероятно, понимают, что официальный процесс подачи таких прошений в исключительных случаях всегда требует предоставления дополнительной информации. Однако мы выяснили, что в ходе рассмотрения 27% дел, решения по которым были приняты, от заявителей требовалось предоставление документов, подтверждающих факт их проживания в стране. Кроме того, у некоторых также были запрошены другие документы, в том числе свидетельство о подтверждении родственных связей», — отметили в управлении.

В британском МВД выразили категорическое несогласие с решением надзорного органа, указав на невозможность отражения всех аспектов процедуры в рамках короткого объявления.

Референдум о целесообразности продолжения членства Соединенного Королевства в Евросоюзе состоялся 23 июня 2016 года. Победу на нем с результатом 51,9% одержали сторонники Brexit. Итогом плебисцита после нескольких переносов даты Brexit должен стать выход Великобритании из ЕС 31 октября.