Британский постред предупредила в ООН Россию и режим Асада

Постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс предупредила Россию и режим Башара Асада о недопустимости «лживых обвинений» в адрес стран Запада по Сирии, сообщает Агентство Анадолу.

По мнению британского дипломата, утверждения о поддержке Западом террористов в Сирии являются частью кампании по очернению западных государств.

В случае продолжения этой кампании мы прибегнем к правовым рычагам противодействия, предупредила Пирс, председательствующая в ноябре в Совбезе ООН.

По ее словам, именно Россия и режим Асада наносят удары по гражданским объектам Сирии, что является грубым нарушением норм международного права.

В свою очередь, заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, призвал провести четкую линию между умеренной оппозицией и террористами, поддержку которым оказывают страны Запада.

Слова Полянского вызвали негодование Карен Пирс, которая вновь взяла слово и сказала, что страны Запада выступают за мир в Сирии.