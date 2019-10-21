Британский парламент вновь отказал «Брекзиту»

Спикер Палаты общин британского парламента Джон Беркоу отказался проводить в понедельник, 21 октября, голосование по сделке о «Брекзите» между Лондоном и Брюсселем. Беркоу объяснил это решение тем, что ни содержание представленного правительством проекта, ни обстоятельства не изменились за два дня после субботы, когда он уже рассматривался нижней палатой парламента.

«Этот вопрос не будет сегодня обсуждаться, так как это было бы повторением и нарушило бы порядок», — заявил Джон Беркоу, выступая в Палате общин. (Русская Служба DW)