Британский парламент принял во втором чтении законопроект о досрочных выборах

Палата общин британского парламента во вторник приняла во втором чтении правительственный законопроект о проведении досрочных парламентских выборов 12 декабря. Как объявил спикер палаты Джон Беркоу, инициатива премьер-министра получила достаточную устную поддержку законодателей, чтобы в формальном подсчете голосов не было необходимости.

«Совершенно ясно, что подавляющее большинство парламентариев выступает за то, чтобы утвердить билль во втором чтении. После второго чтения мы приступаем к рассмотрению билля в парламентских комитетах», — сказал Беркоу после того, как депутаты громогласным «да» ответили на вопрос о том, следует ли утвердить билль, предложенный кабинетом премьер-министра Бориса Джонсона.

Теперь перед решающим третьим чтением к законопроекту будут представлены поправки. Как ранее сообщило агентство Reuters, заместитель спикера Линдсей Хойл не позволил депутатам проголосовать по поправкам, неприемлемым для правительства. Предварительно было отобрано для голосования только предложение о переносе даты выборов с 12 на 9 декабря.(ТАСС)