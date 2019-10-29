Британский парламент отверг предложение Джонсона о внеочередных выборах

С таким предложением Джонсон выступил на прошлой неделе, объяснив необходимость провести выборы отсутствием парламентского большинства и вызванной этим невозможностью утвердить сделку с ЕС о Brexit. Премьер настаивает на скорейшем выходе Британии из ЕС и считает, что после выборов новые парламент и правительство смогут ратифицировать сделку.