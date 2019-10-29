Британский парламент отверг предложение Джонсона о внеочередных выборах

Палата общин британского парламента не поддержала предложение премьера-консерватора Бориса Джонсона о проведении в стране 12 декабря внеочередных выборов.
С таким предложением Джонсон выступил на прошлой неделе, объяснив необходимость провести выборы отсутствием парламентского большинства и вызванной этим невозможностью утвердить сделку с ЕС о Brexit. Премьер настаивает на скорейшем выходе Британии из ЕС и считает, что после выборов новые парламент и правительство смогут ратифицировать сделку.
Для объявления досрочных выборов Джонсону было необходимо заручиться поддержкой двух третей состава палаты общин или 434 голосами. За проведение выборов проголосовали 299 парламентариев, против — 70.
«Поскольку для решения вопроса необходимо большинство в две трети, то данное предложение отклонено», — сказал спикер палаты, оглашая результаты.