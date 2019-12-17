Британский парламент нового созыва приступил к работе

Парламент Великобритании нового созыва приступил во вторник к работе. Торжественная церемония прошла в здании Вестминстерского дворца на берегу Темзы, в котором располагаются обе палаты британского законодательного органа.

Первым делом депутаты Палаты общин, нижней палаты парламента, избрали спикера. Эта церемония была достаточно формальной, так как депутат от оппозиционной Лейбористской партии Линдси Хойл был утвержден на этот пост еще 4 ноября. Однако на следующий день все законодатели сложили свои полномочия в преддверии досрочных парламентских выборов. В первый же день работы законодательного органа Хойл был единогласно назначен спикером.

По итогам прошедших в королевстве 12 декабря парламентских выборов правящая Консервативная партия получила 365 мандатов в нижней палате британского парламента. Для тори это лучший результат за последние 30 лет, который позволит им выполнить главное предвыборное обещание — осуществить Brexit.(ТАСС)