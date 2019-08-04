«Британский парламент не способен остановить Brexit»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сможет добиться выхода страны из Евросоюза без предварительной сделки до 31 октября даже в случае, если большинтство членов палаты общин вынесет его правительству вотум недоверия. Об этом заявил советник Джонсона Доминик Каммингс, пишет The Telegraph

После вступления в должность премьер-министра Джонсон неоднократно говорил, что Великобритания выйдет из ЕС до 31 октября вне зависимости от обстоятельств.

Ранее парламент неоднократно отклонял условия, которые прошлому премьеру, Терезе Мэй, удалось согласовать с Брюсселем.

Палата общин сможет вынести вотум недоверия Джонсону в сентябре, когда возобновятся заседания. В таком случае, будут назначены внеочередные выборы.

Однако, премьер-министр может назначить голосование на дату после 31 октября, отметил Каммингс. Он также выразил уверенность, что на выборах победит Консервативная партия.