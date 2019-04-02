Британский парламент хочет обязать Мэй просить продления срока Brexit

Группа британских депутатов от различных партий подготовила законопроект, предписывающий премьер-министру Терезе Мэй немедленно просить у ЕС продления срока Brexit для того, чтобы избежать выхода без соглашения, сообщает РИА Новости.

«Мы сейчас находимся в поистине тяжелой ситуации, когда растет риск выхода из ЕС без соглашения через десять дней. Премьер-министр должна это предотвратить. Она должна представить предложение, в котором укажет, какой, по ее мнению, нам нужен срок продления, чтобы решить проблемы. Если правительство не примет срочные меры, тогда парламент обязан их принять, хотя дедлайн маячит прямо перед нами», — говорится в заявлении депутата от Лейбористской партии Иветт Купер.