Британский музыкант Эд Ширан установил рекорд в истории мировой музыкальной индустрии

Концертный тур британского музыканта Эда Ширана Divide установил рекорд, став самым кассовым в истории мировой музыкальной индустрии. Как сообщила в субботу газета The Guardian, кассовые сборы пока не завершившегося турне превысили $736,7 млн, а впереди у Ширана еще 12 концертов.
После своего завершения Divide, получивший название в честь третьей студийной пластинки музыканта, установит еще один рекорд — по числу поклонников, посетивших концерты исполнителя. В общей сложности на его выступления в ходе затянувшегося на два с половиной года тура было продано 8,5 млн билетов. По обоим показателям Ширан превзошел рекорды ирландской рок-группы U2. Кассовые сборы ее двухгодичного турне «U2 360°», проходившего с 2009 по 2011 год, составили $736,4 млн, а число проданных билетов приближалось к 7,3 млн.
«Спасибо всем и каждому из тех, кто был на моих концертах. Осталось всего 12. Я никогда этого не забуду», — написал исполнитель на своей странице в Instagram.
К настоящему моменту 28-летний британец отыграл уже 243 концерта на пяти континентах.
Эд Ширан — один из самых успешных в коммерческом плане артистов. Дебютный альбом Plus, вышедший в 2011 году, был продан тиражом 10 млн экземпляров. Вторая полноформатная запись — Multiply 2014 года — завоевала статус платиновой в общей сложности 90 раз, а по всему миру было продано 16 млн копий. На данный момент продано более 15,5 млн копий альбома Divide.
В конце 2017 года Эд Ширан стал кавалером ордена Британской Империи за вклад, внесенный им в музыкальную сферу и благотворительность. За свою карьеру Ширан четырежды становился лауреатом «Грэмми», получил пять премий BRIT Awards, шесть премий Billboard Awards и многие другие престижные музыкальные награды.