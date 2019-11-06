Британский министр по делам Уэльса подал в отставку

Британский министр по делам Уэльса Алан Кэрнс принял решение покинуть занимаемый пост. Об этом говорится в тексте прошения, которое он в среду подал на имя премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона.

Кэрнс подал в отставку на фоне разгоревшегося во вторник вечером скандала, касающегося его бывшего помощника Росса Ингленда. По данным Би-би-си, Кэрнс поддержал кандидатуру Ингленда на выборах в Национальную ассамблею (однопалатный парламент) Уэльса, хотя знал о его роли в рассмотрении громкого дела об изнасиловании женщины, ранее являвшейся сотрудницей аппарата Консервативной партии. Как сообщает Би-би-си, Ингленд на суде свидетельствовал против потерпевшей, в результате чего дело развалилось.

«Это очень чувствительная тема, так что в свете ее продолжающегося обсуждения я принял решение подать прошение об отставке с поста министра по делам Уэльса», — говорится в направленном главе правительства документе.