Британский министр: голосование по альтернативам Brexit может вызвать досрочные выборы

Палата общин британского парламента может спровоцировать досрочные парламентские выборы, если на следующей неделе ее депутаты выскажутся за неприемлемые для правительства варианты осуществления Brexit. Об этом в интервью воскресной телепрограмме Би-би-си «Шоу Эндрю Марра» заявил министр по вопросам Brexit Стивен Баркли.
«Если парламент проголосует за то, что противоречит политическому манифесту [Консервативной партии], нам придется распутывать эту проблему. В конечном счете логическим итогом будет то, что риск [объявления досрочных] парламентских выборов увеличится. Потенциально мы можем оказаться в ситуации, когда законодатели поручат исполнительной ветви власти сделать что-то противоречащее тому, для чего она была избрана», — отметил Баркли.
По словам министра, внеочередные выборы будут не единственным, но вероятным вариантом, если парламентарии, к примеру, потребуют от правительства Мэй провести так называемый мягкий Brexit — с сохранением членства страны в таможенном союзе ЕС или также едином европейском рынке. При этом Баркли подчеркнул, что для правительства не будут обязывающими результаты «ориентировочных голосований» по альтернативам Brexit, которые планируется провести в парламенте на следующей неделе.
Цель голосований — наметить пути выхода из тупика, в которые зашел процесс Brexit, определив, какие варианты будут приемлемы для Палаты общин. Ожидается, что депутатам будет предложен выбор между семью возможностями, в том числе проведением второго референдума, отменой Brexit, выходом из ЕС без сделки или «мягкими» вариантами Brexit, которые правительство тори считает неприемлемыми для страны. При этом в кабинете Мэй по-прежнему считают предпочтительным вариант, при котором парламент одобрит проект соглашения об условиях Brexit, которое премьер- министр ранее согласовала с ЕС.(ТАСС)