Британский комик умер после шутки про инсульт

Британский комик Ян Когнито умер во время выступления в баре в городе Бистер. Как передает РИА Новости, об этом сообщает The Daily Mail.
«Представьте, что у меня случится инсульт, а когда я очнусь, буду разговаривать на валлийском», — пошутил Когнито.
Через несколько минут артисту стало нехорошо, и он сел. Зрители приняли его поведение за часть представления.
Вскоре комику вызвали скорую, но приехавшая бригада лишь констатировала его смерть. Артист умер от сердечного приступа в возрасте 60 лет.
Ян Когнито начал карьеру в середине 1980-х. В 1999 году он удостоен звания лучшего стендап-комика по версии Time Out.
| 2019-04-12T22:29:30+00:00 13 апреля 2019, 01:56|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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