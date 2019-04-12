Британский комик умер после шутки про инсульт

Британский комик Ян Когнито умер во время выступления в баре в городе Бистер. Как передает РИА Новости, об этом сообщает The Daily Mail.

«Представьте, что у меня случится инсульт, а когда я очнусь, буду разговаривать на валлийском», — пошутил Когнито.

Через несколько минут артисту стало нехорошо, и он сел. Зрители приняли его поведение за часть представления.

Вскоре комику вызвали скорую, но приехавшая бригада лишь констатировала его смерть. Артист умер от сердечного приступа в возрасте 60 лет.