Британский киберцентр заявил, что российские хакеры выдают себя за иранских

В британском национальном центре компьютерной безопасности (NCSC) заявили, что российские хакеры совершили кибератаки на компьютерные сети десятков стран через устройства в Иране. Соответствующий доклад, подготовленный совместно с Агентством национальной безопасности (АНБ) США, опубликован на сайте организации.
Как отмечается, к кибернападениям якобы причастны российские хакеры из группы Turla.
В докладе говорится, что они взломали компьютеры в более чем в 35 странах, включая Великобританию.
По версии британского центра, кибератаки были выполнены таким образом, что их след вел к иранским группировкам.
У объектов стран Ближнего Востока якобы были похищены документы из различных структур, в том числе в госсекторе.
Доказательств кибератак, совершенных российскими хакерами, в докладе не представлено.(Газета.ру)