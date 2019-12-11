Британский институт назвал самые труднопроизносимые слова

Британский институт стенографов обнародовал список слов, которые чаще всего произносят неправильно. Среди них — имя шведской экоактивистки Греты Тунберг, название французского движения «желтые жилеты» и название советской АЭС, где произошла крупнейшая техногенная катастрофа ХХ века, «Чернобыль».

Эксперты, по данным газеты The Times, обнаружили, что ведущие новостных программ допускают ошибки не только в имени Греты Тунберг, но и в ее фамилии, последняя буква которой «не имеет аналога в английском».

Ведущие также испытывают сложности со словосочетанием «желтые жилеты» — представителями движения за социальную справедливость, которое распространилось за границы Франции. Среди проблемных слов оказалось и «prorogue» (назначить перерыв в работе парламента), которое стало одним из наиболее часто употребляемых в политических дискуссиях в Соединенном Королевстве в преддверии Brexit.

В то же время, как признал один из авторов проекта Тед Ментеле, в быстро меняющемся спектре международных новостей ошибки неизбежны. Он отметил, что важной частью изучения языка является уверенность, и необходимо следовать этому правилу, чтобы вас понимали, несмотря на возможные неточности в произношении.(ТАСС)