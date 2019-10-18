Британский эксперт считает, что Турция могла применить против курдов белый фосфор

Турецкие вооруженные силы могли применить боеприпасы с запрещенным белым фосфором во время операции в городе Рас-эль-Айне на северо-востоке Сирии. Такое мнение выразил в опубликованном в пятницу интервью газете The Times британский эксперт по химическому оружию Хэмиш де Бреттон-Гордон.

«Очень похоже на то, что это было вызвано белым фосфором», — сказал он, когда ему продемонстрировали снимки, на которых изображен 13-летний мальчик с ожогами, полученными при турецкой бомбардировке Рас-эль-Айна. По словам его отца, авиаудар был нанесен в ночь на среду. В настоящее время ребенок проходит лечение в больнице в районе Телль-Тамер на северо-западе провинции Хасеке.

«За последние 24 часа мне показали больше фотографий с подобными ожогами, чем на всех предшествовавших этапах войны в Сирии. Белый фосфор — ужасное оружие, которое можно доставлять с помощью самолетов или артиллерии», — отметил эксперт.(ТАСС)