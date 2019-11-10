Британских политиков обезопасили от «русских хакеров»

Контрразведка Великобритании Ми-5 провела секретную операцию, цель которой была защита телефонов политиков страны от «российских хакеров». Об этом сообщает The Mirror.

Отмечается, что такое решение было принято после того, как якобы было обнаружено, что учетные записи некоторых членов партий были взломаны.

Уточняется, что тем политикам, чьи телефоны попали под операцию, было запрещено пользоваться гаджетами до конца проведения всех необходимых действий. Им также запрещалось рассказывать о произошедших атаках русских хакеров.

Кроме того, политиков попросили информировать Ми-5 при любых «странных действиях» на их телефонах и компьютерах.(Газета.Ru)