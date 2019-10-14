Британские ядерщики отправились в Иран для модернизации реактора в Араке

Он отметил, что рабочая группа по модернизации реактора в Араке, помимо Ирана, включала США и Китай, однако после выхода Вашингтона из ядерной сделки в 2018 году процесс осуществляется Великобританией и Китаем.

Одним из условий совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе являлось то, что Иран перестроит модернизированный реактор в Араке для ядерных исследований в мирных целях и производства радиоизотопов для медицинских и промышленных целей. При этом в Иране заявляли, что способны восстановить ядерный реактор в Араке до состояния, предшествовавшего заключению летом 2015 года СВПД, если этого потребуют нужды Тегерана.(РИА Новости)