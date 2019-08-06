Британские ВМС присоединятся к миссии по охране Ормузского пролива

Великобритания присоединилась к инициированной США международной военно-морской коалиции для защиты торговых судов в Персидском заливе. «В рамках коалиции британский военно-морской флот будет работать с американским флотом для обеспечения безопасности коммерческих судов в Ормузском проливе», — говорится в заявлении британского правительства, опубликованном в понедельник, 5 августа, сообщает Русская Служба DW.

Лондон дал согласие присоединиться к миссии в Ормузском проливе после «конструктивных дискуссий» на международной конференции, прошедшей в Бахрейне 31 июля, указано в заявлении. «Великобритания решительно настроена гарантировать своим судам защиту от незаконных угроз, — отметил министр обороны Бен Уоллес. — По этой причине мы сегодня присоединились к новой военно-морской коалиции по обеспечению безопасности в Персидском заливе».

| 2019-08-06T00:30:32+00:00 6 августа 2019, 04:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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