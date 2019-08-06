Британские ВМС присоединятся к миссии по охране Ормузского пролива

Великобритания присоединилась к инициированной США международной военно-морской коалиции для защиты торговых судов в Персидском заливе. «В рамках коалиции британский военно-морской флот будет работать с американским флотом для обеспечения безопасности коммерческих судов в Ормузском проливе», — говорится в заявлении британского правительства, опубликованном в понедельник, 5 августа, сообщает Русская Служба DW.

Лондон дал согласие присоединиться к миссии в Ормузском проливе после «конструктивных дискуссий» на международной конференции, прошедшей в Бахрейне 31 июля, указано в заявлении. «Великобритания решительно настроена гарантировать своим судам защиту от незаконных угроз, — отметил министр обороны Бен Уоллес. — По этой причине мы сегодня присоединились к новой военно-морской коалиции по обеспечению безопасности в Персидском заливе».