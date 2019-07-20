Британские власти рекомендовали своим судам обходить Ормузский пролив

Британский кризисный комитет Cobra рекомендовал судоходным компаниям избегать района Ормузского пролива после задержания Ираном нефтяного танкера Stena Impero, идущего под британским флагом. «Мы по-прежнему глубоко обеспокоены неприемлемыми действиями Ирана, которые бросают вызов свободе судоходства»,— заявила представитель правительства после экстренного заседания комитета, которое состоялось в Лондоне в ночь на субботу, 20 июля (цитата по AFP).
Глава МИД Великобритании Джереми Хант пригрозил Тегерну «последствиями», если арест танкера не будет снят в ближайшее время. В то же время Лондон, по его словам, не рассматривает возможность военного вмешательства и ограничится дипломатическими средствами. «Но мы ясно дам понять, что ситуация должна разрешиться»,— приводит слова господина Ханта Sky News.