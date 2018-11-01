Британские «Торнадо» были подняты по тревоге для перехвата самолетов ВВС РФ

Британские истребители в среду были подняты по тревоге в связи с возможным появлением российских военных самолетов вблизи воздушного пространства Великобритании, передает Голос Америки.

«Истребители «Торнадо» были подняты в воздух в качестве меры предосторожности в связи с возможным вторжением в зону особого внимания Великобритании одного или нескольких неопознанных самолетов», – сообщил официальный представитель британского Министерства обороны.

«Угрозы для воздушного пространства Великобритании не было», – уточнил он.

Великобритания регулярно осуществляет наблюдение за российскими военными самолетами вблизи британского воздушного пространства, а в прошлом месяце истребители Королевских ВВС были подняты на перехват над Северным морем.

Министр вооруженных сил Великобритании Марк Ланкастер в июле отметил, что поведение России становится «все более напористым».

По его словам, за последние десять лет Королевским ВВС более 80 раз приходилось поднимать истребители на перехват российских самолетов.