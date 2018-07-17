Британские СМИ сообщили о «группе из шести человек», отравивших Скрипалей

Отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери могла осуществить группа из шести человек, «ключевую позицию» в которой занимала женщина, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на источник в разведке.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.В середине мая Сергей Скрипаль после завершения курса лечения был выписан из местной больницы, Юлия была выписана еще в середине апреля.

Как пишет издание, предположение о составе группы организаторов отравления Скрипалей было сделано после того, как брат пострадавшего в Эймсбери Роули рассказал, что Чарли и скончавшаяся Стерджес месяц назад подобрали в местном парке флакон для духов с нервно-паралитическим веществом и вылили на себя его содержимое.»Версия с флаконом для духов подкрепляет предположение о том, что женщина входила в группу из шести человек, которые осуществили атаку на Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери 4 марта», — заключает издание.

Утром 4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после «воздействия неизвестного вещества». Одна из пострадавших скончалась, мужчина — пришел в сознание. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
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| 2018-07-17T22:52:13+00:00 18 июля 2018, 06:04|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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