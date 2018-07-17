Британские СМИ сообщили о «группе из шести человек», отравивших Скрипалей

Утром 4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после «воздействия неизвестного вещества». Одна из пострадавших скончалась, мужчина — пришел в сознание. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Как пишет издание, предположение о составе группы организаторов отравления Скрипалей было сделано после того, как брат пострадавшего в Эймсбери Роули рассказал, что Чарли и скончавшаяся Стерджес месяц назад подобрали в местном парке флакон для духов с нервно-паралитическим веществом и вылили на себя его содержимое.»Версия с флаконом для духов подкрепляет предположение о том, что женщина входила в группу из шести человек, которые осуществили атаку на Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери 4 марта», — заключает издание.