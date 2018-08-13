Британские СМИ: соглашение по Каспийскому морю открывает путь энергопроектам

Пять прикаспийских стран заключили на пятом Каспийском саммите после длительных споров соглашение, открывающее путь к крупным энергетическим проектам.

Такое мнение выражают британские СМИ, комментируя итоги состоявшегося в Актау форума.

«Россия обязалась углублять сотрудничество с Ираном и его центральноазиатскими соседями через знаменательную сделку по разделу Каспийского моря, потенциально проложив путь для долгожданных энергетических проектов и подтвердив военное превосходство России над самым большим в мире озером», — отмечает газета Financial Times.

Россия, Казахстан, Иран, Азербайджан и Туркмения «подписали в воскресенье соглашение с целью управления регионом, в котором находятся большие запасы углеводородов и который является мостом между Центральной Азией, Ближним Востоком и Европой», продолжает издание. Завершение длительного спора «вокруг крупнейшего озера мира способствует росту контроля России над регионом», считает газета, передает ТАСС.

Документ по правовому статусу Каспийского моря, отмечает газета Guardian , «рассматривается как жизненно важный» для Ирана после санкций со стороны США. «Дипломаты назвали этот документ региональной конституцией», он стал результатом «очень сложной дипломатической победы», указывает издание. «Отложено решение трудного вопроса о разделении дна с богатыми запасами углеводородов». Тегеран длительное время стремился «к достижению торгового и дипломатического партнерства в Европе, но теперь, после того как США эффективно сократили этот рынок, Иран был вынужден обратиться к России, Китаю и его региональным союзникам, чтобы сохранить свою экономику на плаву», полагает газета.

«Своевременная сделка последовала после обещания президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении иранской энергетической отрасли в попытке добиться сокращения продажи нефти Тегераном», — указывает газета Daily Express. Она «может придать импульс реализации многих проектов», констатирует издание. «После прекращения ядерной сделки с Ираном Трамп пригрозил заблокировать деятельность на рынке США всех компаний, предприятий, торгующих с Ираном, — говорится в материале. — Государства, включая Россию и Китай, отвергли угрозы, касающиеся в том числе введения США жестких ограничений на импорт стали и алюминия».

По итогам заседания пятого Каспийского саммита Владимир Путин, Нурсултан Назарбаев, Хасан Роухани, Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов скрепили подписями конвенцию, определяющую правовой статус Каспийского моря. Работа над ней шла с 1996 года, а проект конвенции был окончательно согласован в рамках совещания министров иностранных дел прикаспийских государств 4-5 декабря 2017 года в Москве.

По итогам саммита также было подписано несколько отраслевых документов о взаимодействии в регионе. В частности, в сфере безопасности стороны подписали протокол о сотрудничестве в области борьбы с терроризмом, протокол о сотрудничестве в области борьбы с организованной преступностью, а также соглашение о предотвращении инцидентов в Каспийском море.

В сфере экономики подписаны соглашение между правительствами прикаспийских государств о торгово-экономическом сотрудничестве и соглашение о сотрудничестве в области транспорта. Помимо этого стороны подписали протокол о сотрудничестве и взаимодействии пограничных ведомств.

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