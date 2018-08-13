Британские СМИ: соглашение по Каспийскому морю открывает путь энергопроектам

Пять прикаспийских стран заключили на пятом Каспийском саммите после длительных споров соглашение, открывающее путь к крупным энергетическим проектам.

Такое мнение выражают британские СМИ, комментируя итоги состоявшегося в Актау форума.

«Россия обязалась углублять сотрудничество с Ираном и его центральноазиатскими соседями через знаменательную сделку по разделу Каспийского моря, потенциально проложив путь для долгожданных энергетических проектов и подтвердив военное превосходство России над самым большим в мире озером», — отмечает газета Financial Times.

Россия, Казахстан, Иран, Азербайджан и Туркмения «подписали в воскресенье соглашение с целью управления регионом, в котором находятся большие запасы углеводородов и который является мостом между Центральной Азией, Ближним Востоком и Европой», продолжает издание. Завершение длительного спора «вокруг крупнейшего озера мира способствует росту контроля России над регионом», считает газета, передает ТАСС.

Документ по правовому статусу Каспийского моря, отмечает газета Guardian, «рассматривается как жизненно важный» для Ирана после санкций со стороны США. «Дипломаты назвали этот документ региональной конституцией», он стал результатом «очень сложной дипломатической победы», указывает издание. «Отложено решение трудного вопроса о разделении дна с богатыми запасами углеводородов». Тегеран длительное время стремился «к достижению торгового и дипломатического партнерства в Европе, но теперь, после того как США эффективно сократили этот рынок, Иран был вынужден обратиться к России, Китаю и его региональным союзникам, чтобы сохранить свою экономику на плаву», полагает газета.

«Своевременная сделка последовала после обещания президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении иранской энергетической отрасли в попытке добиться сокращения продажи нефти Тегераном», — указывает газета Daily Express. Она «может придать импульс реализации многих проектов», констатирует издание. «После прекращения ядерной сделки с Ираном Трамп пригрозил заблокировать деятельность на рынке США всех компаний, предприятий, торгующих с Ираном, — говорится в материале. — Государства, включая Россию и Китай, отвергли угрозы, касающиеся в том числе введения США жестких ограничений на импорт стали и алюминия».

По итогам заседания пятого Каспийского саммита Владимир Путин, Нурсултан Назарбаев, Хасан Роухани, Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов скрепили подписями конвенцию, определяющую правовой статус Каспийского моря. Работа над ней шла с 1996 года, а проект конвенции был окончательно согласован в рамках совещания министров иностранных дел прикаспийских государств 4-5 декабря 2017 года в Москве.

По итогам саммита также было подписано несколько отраслевых документов о взаимодействии в регионе. В частности, в сфере безопасности стороны подписали протокол о сотрудничестве в области борьбы с терроризмом, протокол о сотрудничестве в области борьбы с организованной преступностью, а также соглашение о предотвращении инцидентов в Каспийском море.

В сфере экономики подписаны соглашение между правительствами прикаспийских государств о торгово-экономическом сотрудничестве и соглашение о сотрудничестве в области транспорта. Помимо этого стороны подписали протокол о сотрудничестве и взаимодействии пограничных ведомств.

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| 2018-08-13T12:56:12+00:00 13 августа 2018, 12:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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