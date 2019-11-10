Британские пограничники задержали в проливе Ла-Манш лодку с мигрантами

Британские пограничники в воскресенье задержали в проливе Ла-Манш лодку, на борту которой находились, предположительно, 22 мигранта, сообщает британское издание Evening Standard.
По его данным, группа людей была задержана приблизительно в 7 утра по местному времени (11 утра мск). Возраст, пол и национальность задержанных людей не уточняются.
По данным МВД Великобритании, задержанные пройдут медицинский осмотр, после чего будут переданы сотрудникам миграционной службы в Дувре.
Как отмечает издание, аналогичные задержания произошли в пятницу — тогда пограничники перехватили у побережья Британии в общей сложности 20 мигрантов.
Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы пересечь Ла-Манш и оказаться в Великобритании, в которой их привлекает социальная программа, возможность получения статуса беженца и финансового пособия.(РИА Новости)
| 2019-11-10T21:33:56+00:00 11 ноября 2019, 01:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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