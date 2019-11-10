Британские пограничники задержали в проливе Ла-Манш лодку с мигрантами

По его данным, группа людей была задержана приблизительно в 7 утра по местному времени (11 утра мск). Возраст, пол и национальность задержанных людей не уточняются.

По данным МВД Великобритании, задержанные пройдут медицинский осмотр, после чего будут переданы сотрудникам миграционной службы в Дувре.

Как отмечает издание, аналогичные задержания произошли в пятницу — тогда пограничники перехватили у побережья Британии в общей сложности 20 мигрантов.