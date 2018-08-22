Британские истребители были подняты для сопровождения российских Cу-30 над Черным морем

Два британских истребителя Typhoon были поняты c авиабазы в районе Констанцы (Румыния) для сопровождения российских истребителей Су-30, совершавших полеты вблизи воздушного пространства стран НАТО над Черным морем. Об этом сообщается в опубликованном в среду официальном заявлении королевских ВВС (RAF) Британии.

Британские ВВС регулярно совершают вылеты для сопровождения российских военных самолетов, совершающих полеты вблизи Британских островов. В Румынии подобная ситуация имела место уже второй раз за последние два месяца.

Размещенные в странах Балтии в последние годы истребители Великобритании Typhoon также выполняют задачи в регионе в рамках миссии по защите воздушного пространства стран-участниц НАТО.

Глава военного ведомства Великобритании Марк Ланкастер, выступая в Лондоне в июле этого года, заявил о «все более агрессивной России». Он пояснил, в частности, что британским истребителям за последнее десятилетие приходилось более 80 раз подниматься в воздух по тревоге для перехвата российских военных самолетов.

Голос Америки