Британские депутаты во второй раз отвергли предложение Джонсона провести досрочные выборы

Палата общин во второй раз отвергла предложение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона провести в октябре досрочные выборы в парламент страны. В ходе голосования, которое в прямом эфире транслировал парламентский телеканал, инициативу главы правительства поддержали лишь 293 законодателя, что значительно меньше требуемого. Против выступили 46 депутатов.

«Оппозиция хочет вновь отложить Brexit, не считаясь с мнением тех, кто голосовал за выход страны из ЕС… Она во второй раз подряд отказала народу в праве высказаться в ходе всеобщих выборов. Если Палата общин не способна сделать выбор, то она никому не даст его сделать», — заявил Джонсон после голосования, пообещав, что не оставит попыток добиться новой сделки с Брюсселем об условиях Brexit.

Для того, чтобы назначить внеочередные выборы правительство должно было заручиться поддержкой 434 депутатов — двух третьих от всего состава Палаты общин, что возможно лишь при поддержке со стороны оппозиции. Однако Лейбористская партия, которую поддержали другие оппозиционные силы, заявила о намерении поддержать досрочные выборы лишь после того, как Джонсон попросит у Евросоюза об отсрочке Brexit, чего премьер делать не намерен. По словам Джонсона, позиция лейбористов, воздержавшихся от участия в ночном голосовании, является проявлением трусости со стороны руководства оппозиции, боящегося поражения на выборах, к проведению которых оно призывало последние два года.

За последнюю неделю Джонсон потерпел шесть болезненных парламентских поражений подряд. На прошлой неделе оппозиция перехватила у возглавляемого им правительства контроль за парламентской повесткой дня, затем за день утвердила в трех чтениях законопроект, призванный не допустить возможности Brexit без сделки с Евросоюзом. Билль, утвержденный Елизаветой II в понедельник и вступивший в законную силу, обязывает правительство просить ЕС об отсрочке Brexit, если до 19 октября Лондон и Брюссель не договорятся об условиях предстоящего «развода». Кроме того, 4 сентября Палата общин отвергла первое предложение правительства о проведении досрочных выборов, а в понедельник обязала правительство обнародовать кризисные планы на случай жесткого Brexit и переписку советников кабмина, касающуюся планов Джонсона приостановить работу парламента на пять недель.(ТАСС)