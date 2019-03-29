Британские депутаты в третий раз отвергли соглашение с ЕС по Brexit

Соглашение с ЕС и прилагающаяся к нему политическая декларация о будущих отношениях сторон были до того уже дважды отвергнуты парламентариями. На этот раз правительство вынесло на голосование только сам текст соглашения, без политической декларации, обойдя таким образом запрет спикера на внесение в третий раз одного и того же документа и удовлетворив требование ЕС, согласившегося перенести срок Brexit на 22 мая при условии принятия соглашения (о декларации речи не было). Расчет кабинета министров был на то, что депутаты одобрят соглашение ради того, чтобы обеспечить относительно спокойный выход страны из ЕС 22 мая и положить конец глубокому политическому кризису. Этот расчет не оправдался.