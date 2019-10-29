Британские депутаты приступили к обсуждению вопроса о досрочных выборах

Депутаты Палаты общин британского парламента приступили к дебатам по вопросу о необходимости проведения досрочных парламентских выборов. Как объявил перед началом дискуссии спикер Палаты общин Джон Беркоу, законодатели должны будут проголосовать по предложению премьер-министра Бориса Джонсона около 19:00 по местному времени.

«Очень жаль, что нам придется доставить британцам неудобства в предпраздничную пору [если выборы будут назначены на середину декабря], однако среди людей по всей стране распространено мнение о том, что парламент в своем нынешнем составе исчерпал себя. Я не верю, что Палата общин способна принять важные для народа решения, касаются ли они Brexit или чего-либо еще, — сказал Джонсон, открывая дебаты. — Я бы предпочел немедленно осуществить Brexit и в полной мере разделяю нетерпение, которое испытывают многие мои коллеги в Палате общин».

Премьер-министр напомнил о том, что на прошлой неделе Палата общин фактически одобрила проект достигнутой 17 октября сделки с Брюсселем, утвердив во втором чтении предложенный правительством законопроект о Brexit. Однако после этого парламентарии отклонили предложение премьера окончательно рассмотреть и принять билль за три дня по ускоренной процедуре. Это поражение кабмина сделало практически неизбежной отсрочку Brexit, которую Евросоюз в понедельник согласился предоставить Лондону, и которую был вынужден принять Джонсон, ранее много раз заявлявший о том, что не допустит нового переноса сроков выхода королевства из ЕС.(ТАСС)