Британская сторона выступила против опроса Ассанжа испанским судом

Испанский судья хочет опросить основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в качестве свидетеля по делу о прослушках, которую вела в здании посольства Эквадора в Лондоне охранная фирма Undercover Global, однако британская сторона предварительно отклонила этот запрос, сообщает газета Pais.
Сотрудники испанской фирмы Undercover Global S. L., которая занималась охраной эквадорского посольства с 2012 по 2018 годы, по версии следствия, занимались сбором информации об Ассанже, его адвокатах, помощниках и посетителях. Как ранее сообщала газета, полученные данные передавали ЦРУ, а приоритетом были посещавшие Ассанжа граждане РФ и США.
25 сентября судья Хосе де ла Мата направил британскому полицейскому бюро по информационному обмену со странами ЕС (UKCA-ECR) европейский ордер на расследования (EIO) с просьбой опросить по видеосвязи Ассанжа в качестве свидетеля по делу Давида Моралеса, директора UC Global, которое рассматривает Национальный суд. В сентябре Моралес был задержан, затем отпущен при ограничительных мерах: у него забрали паспорт, на его счета был наложен арест, он должен являться в суд каждые 15 дней.
| 2019-10-23T20:27:41+00:00 23 октября 2019, 23:22|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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