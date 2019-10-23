Британская сторона выступила против опроса Ассанжа испанским судом

Сотрудники испанской фирмы Undercover Global S. L., которая занималась охраной эквадорского посольства с 2012 по 2018 годы, по версии следствия, занимались сбором информации об Ассанже, его адвокатах, помощниках и посетителях. Как ранее сообщала газета, полученные данные передавали ЦРУ, а приоритетом были посещавшие Ассанжа граждане РФ и США.

25 сентября судья Хосе де ла Мата направил британскому полицейскому бюро по информационному обмену со странами ЕС (UKCA-ECR) европейский ордер на расследования (EIO) с просьбой опросить по видеосвязи Ассанжа в качестве свидетеля по делу Давида Моралеса, директора UC Global, которое рассматривает Национальный суд. В сентябре Моралес был задержан, затем отпущен при ограничительных мерах: у него забрали паспорт, на его счета был наложен арест, он должен являться в суд каждые 15 дней.