Британская полиция пока не подтвердила гражданство 39 погибших в грузовике

Британская полиция пока не может подтвердить китайское гражданство 39 человек, чьи тела обнаружили в грузовике в графстве Эссекс, говорится в заявлении посольства Китая в Великобритании.
«Посольство Китая направило (на место — ред.) группу во главе с советником-посланником, ответственным за консульские вопросы графства Эссекс, они провели встречу с местной полицией. В полиции сообщили, что они еще проверяют личности погибших, и пока нет возможности установить, что они имели китайское гражданство», — говорится в заявлении дипмиссии.
Ранее сообщалось, что полиция графства Эссекс в среду утром обнаружила 39 погибших в грузовике, который прибыл в Великобританию, предположительно, из Болгарии через Холихэд, портовый город, куда приходят паромы с острова Ирландия. По подозрению в убийстве задержан 25-летний житель Северной Ирландии. Позже в СМИ появились сообщения, что все погибшие — граждане Китая.