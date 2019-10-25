Британская полиция пока не подтвердила гражданство 39 погибших в грузовике

«Посольство Китая направило (на место — ред.) группу во главе с советником-посланником, ответственным за консульские вопросы графства Эссекс, они провели встречу с местной полицией. В полиции сообщили, что они еще проверяют личности погибших, и пока нет возможности установить, что они имели китайское гражданство», — говорится в заявлении дипмиссии.