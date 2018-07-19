Британская полиция идентифицировала исполнителей покушения на Скрипалей

Британская полиция идентифицировала вероятных исполнителей покушения на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Об этом сообщает в четверг, 19 июля, британское информационное агентство Press Association со ссылкой на информированный источник.

Следователям удалось вычислить предполагаемых преступников по записям с камер наблюдения. Затем полученные данные были сопоставлены с информацией о людях, которые въезжали в страну в это время. Следователи уверены, что подозреваемые — из России.

Бывший офицер ГРУ Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания на лавке в центре Солсбери 4 марта. По данным следствия, яд был нанесен на дверную ручку в доме Скрипаля примерно за сутки до отравления. Британские власти считают, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР. В Москве решительно отвергают все обвинения.

Спустя несколько месяцев стало известно о новом отравлении тем же веществом. Граждане Великобритании 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес 3 июля были доставлены в больницу в Эймсбери с симптомами, схожими с теми, что появляются при отравлении нервно-паралитическим веществом «Новичок». Пострадавшим оказывалась медицинская помощь в той же клинике, где лечили Сергея и Юлию Скрипалей. 8 июля врачи констатировали смерть Стерджес, 10 июля было объявлено, что Роули пришел в себя, его состояние остается критическим, но угрозы жизни нет. Отравляющее вещество, судя по всему, находилось во флаконе из-под духов, который Стерджес и Роули нашли в парке. Женщина сама нанесла его себе на кожу, утверждают британские СМИ.

Посол России в Великобритании Александр Яковенко призвал британские спецслужбы назвать имена подозреваемых в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом в четверг, 19 июля, сообщает РИА Новости.

«Я хочу услышать от Скотленд-Ярда, от Форин-офиса. Многие версии в газетах не подтверждаются на официальном уровне», — заявил посол.

По его словам, российская дипломатическая миссия неоднократно просила британский МИД подтвердить различные версии отравления Скрипалей, но не получала ответа.

40 просмотров