Британская оппозиция собирается вынести вотум недоверия правительству

Лидер оппозиционной в Великобритании Лейбористской партии Джереми Корбин объявил о планах по вынесению вотума недоверия правительству премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона и последующему проведению досрочных парламентских выборов после того, как с Брюсселем будет согласована новая отсрочка по Brexit. Об этом в среду сообщило агентство Press Association со ссылкой на письмо лидера британской оппозиции, которое он направил депутатам-консерваторам, выступающим против выхода из ЕС без соглашения, а также представителям других партий, сообщает ТАСС.

«У этого правительства нет мандата на реализацию сценария выхода без сделки. Поэтому я намерен вынести вотум недоверия при первой же возможности, когда мы будем уверены в успехе», — говорится в письме Корбина.

«После успешного вотума недоверия правительству я, как лидер оппозиции, буду стремиться заполучить доверие Палаты общин для формирования исключительно временного правительства с целью проведения всеобщих выборов и обеспечения необходимого для этого продления статьи 50 [Лиссабонского договора]», — написал он.

Корбин также заявил, что лейбористы в ходе будущей избирательной кампании будут агитировать за проведение второго референдума по вопросу целесообразности членства в ЕС.