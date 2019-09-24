Британская оппозиция предложила премьер-министру подать в отставку

Лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин призвал премьер-министра Бориса Джонсона уйти в отставку в свете решения Верховного суда о том, что объявленная им приостановка парламента была незаконной.

«Я приглашаю Бориса Джонсона, выражаясь историческими терминами, «взвесить свою позицию» и стать премьер-министром, который меньше всего находился у власти», — сказал Корбин, выступая во вторник на съезде лейбористов в Брайтоне.

«Я призываю немедленно восстановить работу парламента», — добавил он. К отставке Джонсона также успели призвать представители других оппозиционных партий, в том числе Шотландской национальной партии (ШНП), Партии «зеленых», валлийской партии Plaid Cymru.

«У Бориса Джонсона нет альтернативы, он должен набраться смелости и подать в отставку», — заявила член ШНП Джоанна Черри.

| 2019-09-24T15:44:20+00:00 24 сентября 2019, 18:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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