Британская оппозиция предложила премьер-министру подать в отставку

Лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин призвал премьер-министра Бориса Джонсона уйти в отставку в свете решения Верховного суда о том, что объявленная им приостановка парламента была незаконной.

«Я приглашаю Бориса Джонсона, выражаясь историческими терминами, «взвесить свою позицию» и стать премьер-министром, который меньше всего находился у власти», — сказал Корбин, выступая во вторник на съезде лейбористов в Брайтоне.

«Я призываю немедленно восстановить работу парламента», — добавил он. К отставке Джонсона также успели призвать представители других оппозиционных партий, в том числе Шотландской национальной партии (ШНП), Партии «зеленых», валлийской партии Plaid Cymru.

«У Бориса Джонсона нет альтернативы, он должен набраться смелости и подать в отставку», — заявила член ШНП Джоанна Черри.