Британская королева впредь не будет приобретать одежду с натуральным мехом

Королева Великобритании Елизавета Вторая отказалась впредь приобретать новую одежду из натурального меха. Об этом представитель Букингемского дворца сообщил в среду, 6 ноября, уточнив, что королевской семье не придется избавляться от части имеющейся меховой одежды. Елизавета Вторая продолжит носить существующие в ее гардеробе изделия из меха, подчеркнули в Букингемском дворце.

«Если Ее Величеству предстоит посетить мероприятие в особенно холодную погоду», королева будет надевать одежду из искусственного меха, пишет личная портная королевы Анджела Келли в своей новой книге.

Активисты — защитников животных встретили решение монарха с одобрением. Позиция королевы «соотносится с поведением многих прогрессивно мыслящих потребителей, компаний и народов», заявили в организации PETA (People for the Ethical Treatment of Animals).

Звероводство в Великобритании запрещено более 15 лет, при этом продажа меховых изделий не является незаконной деятельностью.