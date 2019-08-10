Британская компания устранила неполадки, приведшие к массовым отключениям электричества

Оператор единой британской энергосистемы компания National Grid в пятницу вечером объявила об устранении неполадок, которые стали причиной массовых отключений электроэнергии по всей Великобритании, включая столицу страны. По сообщениям вещательной корпорации Би-би-си, больше 1 млн жителей королевства оказались затронуты в результате масштабного сбоя подачи электричества.

«Мы столкнулись с неполадками, которые затронули два генератора и привели к отключению энергии в некоторых районах Соединенного Королевства. В настоящий момент неполадки устранены и система работает в нормальном режиме. Всем, кто по-прежнему сталкивается с проблемами на местном уровне, необходимо связаться с оператором своей энергораспределительной сети для получения помощи», — говорится в сообщении, распространенном National Grid. Причины произошедшего выясняются, однако, по словам представителей Национального центра компьютерной безопасности Великобритании, в настоящий момент ничто не указывает на то, что сбой мог стать результатом кибератаки.

Сбой длился около полутора часов и затронул значительную часть Лондона, юго-восток, центральные и северные районы Англии, часть территории Шотландии и Уэльса. В последний раз со сравнимыми по масштабам отключениями энергии Великобритания столкнулась в 2003 году, затронуты были около 500 тыс. человек.(ТАСС)