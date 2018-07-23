Британская газета выплатит компенсацию Роберто Карлосу за обвинения в допинге

Британское издание Daily Mail выплатит компенсацию бывшему футболисту сборной Бразилии Роберто Карлосу за ложные обвинения в употреблении допинга. Соответствующее заявление опубликовано на сайте газеты.

«В опубликованном 10 июня 2017 года материале нашего издания был ошибочно обвинен в применении запрещенных препаратов для улучшения физической формы во время чемпионата мира 2002 года экс-футболист Роберто Карлос. Руководство Daily Mail признает, что утверждения были неправдой. Руководство издания приносит свои извинения Карлосу. Бывшему футболисту также будет выплачена компенсация за доставленные неудобства и причиненный ущерб», — сообщается в официальном заявлении на сайте издания.

В июне 2017 года издание опубликовало материал, в котором Карлос обвиняется в употреблении запрещенных препаратов во время чемпионата мира 2002 года, на котором победу одержала сборная Бразилии. Впервые эти обвинения прозвучали в документальном фильме одного из немецких телеканалов. Как утверждает издание, в материале оно опиралось на данные из фильма, которые оказались ошибочными.

Роберто Карлос вместе со сборной Бразилии стал чемпионом мира в 2002 году и вице-чемпионом — в 1998-м. В качестве футболиста он выступал за бразильские клубы «Унион Сан-Жуан» (1991-1993), «Палмейрас» (1993-1995) и «Коринтианс» (2010-2011), итальянский «Интер» (1995-1996), испанский «Реал» (1996-2007), турецкий «Фенербахче» (2007-2010) и российский «Анжи» (2011-2012).

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