Британию ждет дефицит лекарств и продуктов из-за Brexit

Великобритания может столкнуться с дефицитом лекарств в случае «жесткого» Brexit, передает The Sunday Times со ссылкой на правительственные документы.

Составленное в этом месяце канцелярией Кабинета министров досье под кодовым названием «Операция Йеллохаммер» говорит о «тайном планировании», проводимом правительством для предотвращения катастрофического коллапса в национальной инфраструктуре.

Так власти ждут возвращения к жесткой границе между Соединенным Королевством и Ирландией, что приведет к протестам и блокированию дорог, передает Газета.Ru.

В свою очередь задержки на границе могут стать причиной задержек поставки топлива, а также поставок продуктов и лекарств.

По данным прогнозов, около 85% грузовых транспортных средств могут столкнуться с задержками при проходе через таможню с Францией.

| 2019-08-18T11:34:36+00:00 18 августа 2019, 15:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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