Британия запретила поставлять подводные погружаемые аппараты в Россию

Великобритания запретила поставки подводных погружаемых аппаратов и связанных с ними оборудования в Россию, говорится в официальном сообщении на сайте британского управления по контролю за экспортом.
Ограничения коснутся готовой продукции, программного обеспечения и технологий. Решение о запрете экспорта Лондон объяснил способностью Москвы получить доступ к подводным кабелям для их «повреждения».
«Эти действия представляют угрозу для национальной безопасности Британии, а введенные ограничения должны ослабить риски», — говорится в сообщении.