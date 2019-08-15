Британия запретила поставлять подводные погружаемые аппараты в Россию

В прошлом году командование НАТО также выражало обеспокоенность безопасностью подводных коммуникаций из-за «активности» российских подводных лодок. В альянсе заявили, что российские военные «проявляют интерес к подводной инфраструктуре НАТО» — в частности, к каналам связи между США и Европой.(РИА Новости)