Британия запретила поставлять подводные погружаемые аппараты в Россию

Великобритания запретила поставки подводных погружаемых аппаратов и связанных с ними оборудования в Россию, говорится в официальном сообщении на сайте британского управления по контролю за экспортом.
Ограничения коснутся готовой продукции, программного обеспечения и технологий. Решение о запрете экспорта Лондон объяснил способностью Москвы получить доступ к подводным кабелям для их «повреждения».
«Эти действия представляют угрозу для национальной безопасности Британии, а введенные ограничения должны ослабить риски», — говорится в сообщении.
| 2019-08-15T16:47:39+00:00 15 августа 2019, 20:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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