Британия призвала КНДР вернуться к переговорам с США

Северная Корея должна вести переговоры с США и предпринять шаги к полной денуклеаризации, говорится в заявлении МИД Великобритании.
«После ракетного испытания, проведенного Северной Кореей 4 мая, мы находимся на связи с нашими международными партнерами и внимательно следим за ситуацией. Мы ясно давали понять, что КНДР должна вести переговоры с США по существу и предпринять конкретные шаги к полной, верифицированной и необратимой денуклеаризации», — говорится в заявлении.
В документе также указывается, что Великобритания полностью поддерживает США в их усилиях по обеспечению денуклеаризации КНДР.
«…До тех пор, пока ядерные и ракетные программы не будут полностью свернуты, международные санкции останутся и будут полностью выполняться», — отмечает Форин-офис.(РИА Новости)