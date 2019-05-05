Британия призвала КНДР вернуться к переговорам с США

Северная Корея должна вести переговоры с США и предпринять шаги к полной денуклеаризации, говорится в заявлении МИД Великобритании.
«После ракетного испытания, проведенного Северной Кореей 4 мая, мы находимся на связи с нашими международными партнерами и внимательно следим за ситуацией. Мы ясно давали понять, что КНДР должна вести переговоры с США по существу и предпринять конкретные шаги к полной, верифицированной и необратимой денуклеаризации», — говорится в заявлении.
В документе также указывается, что Великобритания полностью поддерживает США в их усилиях по обеспечению денуклеаризации КНДР.
«…До тех пор, пока ядерные и ракетные программы не будут полностью свернуты, международные санкции останутся и будут полностью выполняться», — отмечает Форин-офис.(РИА Новости)
| 2019-05-05T22:20:21+00:00 6 мая 2019, 01:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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