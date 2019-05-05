Британия призвала КНДР вернуться к переговорам с США

Северная Корея должна вести переговоры с США и предпринять шаги к полной денуклеаризации, говорится в заявлении МИД Великобритании.

«После ракетного испытания, проведенного Северной Кореей 4 мая, мы находимся на связи с нашими международными партнерами и внимательно следим за ситуацией. Мы ясно давали понять, что КНДР должна вести переговоры с США по существу и предпринять конкретные шаги к полной, верифицированной и необратимой денуклеаризации», — говорится в заявлении.