Британия призвала гонконгские власти начать диалог с протестующими

В Гонконге проходит многотысячная акция протеста против поправок к закону об экстрадиции, на улицах города появились баррикады из кирпича и металлических ограждений. В протестах участвуют преимущественно студенты, многие магазины, предприятия и банки закрыты в среду, так как сотрудники также вышли на улицы, чтоб выразить свою гражданскую позицию. На улицах появляется все больше плакатов с призывами к главе администрации Гонконга Кэрри Лэм уйти в отставку и с требованиями немедленно прекратить рассмотрение поправок к закону об экстрадиции. Полиция Гонконга применила перцовый газ и дубинки в столкновениях с демонстрантами.

«Протесты в Гонконге являются свидетельством значительной обеспокоенности общества предлагаемыми изменениями в законодательство об экстрадиции. Я призываю все стороны сохранять спокойствие. Я призываю правительство Гонконга прислушаться к обеспокоенности граждан и друзей из международного сообщества, приостановить и обдумать эти противоречивые меры. Важно, чтобы власти участвовали в содержательном диалоге и предприняли шаги для сохранения прав и свобод в Гонконге, а также автономии, что поддержало бы его международную репутацию», — говорится в полученном РИА Новости письменном заявлении Ханта.(РИА Новости)