Британия пригласила экспертов ОЗХО для сбора образцов в Эймсбери

Великобритания пригласила независимых экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для сбора образцов в рамках расследования инцидента с отравлением в Эймсбери. Об этом во вторник, 7 августа, сообщает пресс-служба британского МИД.

Предполагается, что эксперты будут работать над установлением нервнопаралитического вещества. Образцы, которые соберут специалисты, будут изучены в международных лабораториях, избранных ОЗХО.

Напомним, в конце июня Чарли Роули и Дон Стерджесс нашли без сознания в британском городе Эймсбери, расположенном в 10 км от Солсбери. Их госпитализировали в критическом состоянии. 8 июля Стерджесс умерла, а Роули был позже выписан из больницы. Минздрав Британии опубликовал рекомендации по процедуре захоронения женщины. В частности, участников траурной церемонии попросили держаться подальше от гроба умершей.

В Скотленд-Ярде считают, что отравление Новичком в Эймсбери и Солсбери, где пострадали экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, связаны. По версии полиции, сначала вещество было нанесено на ручку дома Скрипаля, после чего было выброшено. После этого оно попало к Стерджесс и Роули. По словам последнего, он нашел парфюмерный флакон на улице и подарил своей спутнице.

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