Британия предупредила КНДР о сохранении санкции до полной денуклеаризации

Великобритания сожалеет в связи с решением КНДР продолжить ракетные запуски и предупреждает, что санкции будут действовать до полного отказа этой страны от ядерной программы, говорится в заявлении представителя британского МИД, передает РИА Новости.

«Великобритания сожалеет в связи с решением КНДР провести дальнейшие запуски баллистических ракет малой дальности. Как мы ранее уже дали понять, мы полностью поддерживаем США в их усилиях по достижению денуклеаризации Северной Кореи путем переговоров», — говорится в заявлении представителя Форин-офиса.

«До тех пор, пока КНДР не откажется от своей ядерной и ракетной программ в соответствии с резолюциями, принятыми СБ ООН, санкции должны сохраняться и полностью выполняться», — указал он.

Ранее Объединенный комитет начальников штабов южнокорейских вооруженных сил сообщил, что КНДР испытала в четверг два реактивных снаряда, которые преодолели расстояние в 420 и 270 километров соответственно. Залпы были произведены в восточном направлении из района поселка Синори, в 77 километрах к северо-западу от Пхеньяна, снаряды пролетели над территорией Северной Кореи и упали в Японское море.