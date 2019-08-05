Британия предложила ограничить полномочия России в ПАСЕ

Глава британской делегации в ПАСЕ Роджер Гейл призвал пересмотреть решение о полномочиях России в ассамблее. Об этом в фейсбуке сообщил постпред Великобритании в Совете Европы Кристофер Ивон, информирует РИА Новости.

Гейл обвинил Москву в «нарушении» Конвенции о защите прав человека и основных свобод. По его словам, большинство членов британской делегации выступают против восстановления полномочий России в ПАСЕ и за сохранение санкций до тех пор, пока Москва «не сможет признать условия Конвенции».

Он также заявил, что российская делегация, по мнению британской стороны, «не намерена выполнять свои обязательства и обещание соответствовать стандартам ПАСЕ».

«Я надеюсь, что Комитет министров рассмотрит этот вопрос в сентябре. И нам нужно будет вернуться к нему, когда Парламентская ассамблея соберется на свое заключительное пленарное заседание в начале октября», — приводит британский постпред слова Гейла.