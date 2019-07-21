Британия отправит атомную подводную лодку в Персидский залив для защиты от Ирана

Королевская морская пехота Великобритании на подводной лодке с ядерным двигателем может отправиться для укрепления обороны в Персидский залив.

Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источники.

Как отмечается, Британия может решиться на этот шаг, чтобы обезопасить другие судна от иранской стороны, которая, по данным издания, захватила уже несколько британских нефтяных танкеров.

Изданию известно, что это предложение уже обсуждалось на экстренных заседаниях правительственного комитета по безопасности.

Ранее стала известна судьба людей в захваченном Ираном британском танкере.

Иран задержал британское судно за «нарушение международных правил», которое произошло в связи с инцидентом между ним и иранским рыболовецким судном. На нем находится трое россиян и еще 20 человек из Латвии, Филиппин и Индии.