Британия обеспокоена возможной перевозкой нефти с иранского танкера в Сирию

Он также сообщил, что после надлежащей правовой процедуры в судах Гибралтара Великобритания «способствовала бы освобождению (танкера), если бы получила гарантии, что он не направится в Сирию».

По словам Ханта, Зариф, в свою очередь, сообщил ему, что Иран хочет разрешить эту ситуацию и не намерен ее обострять.

«Также поговорил с (главным министром Гибралтара) Фабианом Пикардо, который ведет отличную работу по урегулированию вопроса и разделяет перспективы Великобритании», — добавил глава МИД.