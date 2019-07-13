Британия обеспокоена возможной перевозкой нефти с иранского танкера в Сирию

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант сообщил своему иранскому коллеге Джаваду Зарифу, что Лондон беспокоит не происхождение нефти на супертанкере Grace 1, а ее возможная перевозка в Сирию.
«Только что поговорил с министром иностранных дел Ирана Зарифом. Конструктивный разговор. Я вновь заверил его, что озабоченность у нас вызывает не происхождение нефти на Grace 1, а ее направление», — написал Хант в Twitter.
Он также сообщил, что после надлежащей правовой процедуры в судах Гибралтара Великобритания «способствовала бы освобождению (танкера), если бы получила гарантии, что он не направится в Сирию».
По словам Ханта, Зариф, в свою очередь, сообщил ему, что Иран хочет разрешить эту ситуацию и не намерен ее обострять.
«Также поговорил с (главным министром Гибралтара) Фабианом Пикардо, который ведет отличную работу по урегулированию вопроса и разделяет перспективы Великобритании», — добавил глава МИД.
Он также упомянул, что обсудил со своим иранским коллегой задержание Тегераном гражданки Британии и Ирана Назанин Загери-Рэтклифф за антиправительственную деятельность и других заключенных в Иране людей с двойным гражданством. Он заверил, что продолжит добиваться поиска разрешения их проблемы.