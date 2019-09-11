Британия обеспокоена очередными ракетными пусками КНДР

«Мы призываем Северную Корею уважать взятые на себя обязательства по участию в нацеленных на результат переговорах с США и предпринимать шаги к полной, проверяемой и необратимой денуклеаризации. Это единственный путь, который может привести КНДР к мирному и более благополучному будущему для ее жителей», — указал представитель британского внешнеполитического ведомства.