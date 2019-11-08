Британия на перепутье

Похоже, на подходе еще одно разоблачение России о деструктивном вмешательстве в дела Запада. Комитет по разведке и безопасности британского парламента готов опубликовать свой доклад, в котором будет дан ответ на вопрос, могла ли Россия вмешиваться в референдум о выходе Британии из Евросоюза и в выборы 2017 года. И это накануне внеочередных парламентских выборов в Англии, которые состоятся 12 декабря. Понятно, что если доклад содержит достаточно доказательств, грандиозного скандала не избежать.

Однако правительство Британии во главе с Борисом Джонсоном его публикацию задержало. Когда документ увидит свет, пока не ясно, но точно после досрочных выборов.

Английские СМИ передают, что парламентский комитет по разведке и безопасности больше года работал над докладом, коротко озаглавленным «Россия». И уже 17 октября готовый доклад лег на стол премьер-министра Бориса Джонсона. Тот, однако, под вполне благовидными предлогами, отказался пока предавать его огласке. В объяснении Даунинг-стрит было сказано, что «подобные доклады, содержащие чувствительную информацию, должны пройти через ряд административных этапов».

То есть, теперь неопубликованный документ будет ждать своего часа аж до середины декабря. И это притом, что члены парламентского комитета утверждают — в докладе есть информация, которая будет небезынтересна избирателям. Потому что при работе над ним были опрошены представители Центра правительственной связи, МИ-5 и МИ-6.

И тот факт, что правительство не захотело публиковать доклад до выборов, сам по себе красноречивее, чем все выводы, к которым пришел парламентский комитет. До сих пор нет ответа на вопрос, какие доказательства представлены в этом докладе. А Россия, конечно же, отвергает все заявления британских политиков, называя обвинения во вмешательстве в референдум и выборы безосновательными.

А представитель оппозиционных лейбористов, теневой министр иностранных дел Эмили Торнберри заявила, что задержка публикации доклада «явно политически мотивирована». По ее словам, некоторые на Даунинг-стрит поняли, что после публикации доклада возникнут вопросы «о связях Россией с Брекзитом и с нынешним руководством партии тори, что грозит срывом их избирательной кампании».

Меж тем, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в случае победы на выборах в декабре сразу же внесет на рассмотрение парламента проект соглашения с ЕС по Брекзиту. Такое обещание глава правительства и лидер правящей Консервативной партии сделал в письме лидеру оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбину.

«Если я буду избран премьер-министром, то в первый же день работы нового парламента мы начнем процесс по реализации Брекзита, и мы покинем ЕС к концу января на основании новой сделки, которая уже согласована с Брюсселем», — написал Джонсон. Копию письма он разместил в Twitter.

Но не обязательно планам Джонсона, пока еще занимающего кресло премьера, суждено сбыться. Например, ради сохранения членства страны в ЕС некоторые британские партии даже поступились политическими принципами. Конкретно три политические силы Великобритании договорились о совместных действиях с целью не допустить победы сторонников Брекзита на предстоящих парламентских выборах. Фактически этот альянс направлен против консерваторов и их лидера Бориса Джонсона. Согласно опросам, именно тори окажутся победителями декабрьских выборов, но абсолютного большинства в парламенте не получат. Потому что избирательная кампания в Великобритании все больше напоминает новый референдум по выходу страны из ЕС. Либерал-демократы, «Зеленые» и «Плайд Камри – Партия Уэльса» заключили договоренность о так называемом тактическом голосовании. Ее суть заключается в использовании особенностей избирательной системы страны. Палата общин (нижняя палата британского парламента) избирается по одномандатным округам. Депутатом становится тот, кто набирает простое большинство голосов. В соответствии с договоренностью кандидаты от трех партий не будут мешать победе в своих округах любому конкуренту, каких бы политических взглядов он ни придерживался. Главное, чтобы он имел реальные шансы пройти в Палату общин и был противником Брекзита. «Это важный момент для всех людей, которые хотят поддержать кандидатов, выступающих за сохранение членства в ЕС, по всей стране», – заявила лидер либерал-демократов Джо Суинсон.

Так что, еще неизвестно, какие именно сюрпризы будут ждать Британию после 12 декабря. Не придется ли вновь ставить вопрос о повторном референдуме по Брекзиту? Особенно на фоне тех фактов, которые будут преданы огласке в эти же самые дни, благодаря докладу, подготовленному парламентским комитетом по разведке и безопасности.