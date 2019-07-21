Британия может ввести санкции против Ирана

Глава МИД Великобритании Джереми Хант в ответ на задержание Ираном британского судна Stena Impero может в воскресенье объявить о введении ряда дипломатических и экономических мер против Ирана, включая, в частности, замораживание иранских активов, сообщает газета Telegraph.

По ее данным, в ответ на действия Ирана британские министры разрабатывают планы по введению санкций. Кроме того, как пишет издание, Великобритания может также призвать ЕС и ООН возобновить санкции против Ирана, отмененные в 2016 году после заключения Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана (СВПД).

В субботу прошло очередное совещание членов британского кабмина, посвященное росту напряженности в Персидском заливе. Министры совещались продолжительное время, обсуждая ситуацию вокруг захваченного Ираном танкера. Такое же экстренное совещание было проведено накануне поздно вечером.