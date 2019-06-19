Британия изучит доклад ООН об убийстве Кашикчи

Спецдокладчик Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар призвала ввести международные санкции в отношении наследного принца Саудовской Аравии и вероятных виновных в смерти Хашукджи. Она призвала Саудовскую Аравию извиниться перед Турцией, США и семьей саудовского журналиста Кашикчи, а также признать вину в убийстве журналиста в Турции в октябре прошлого года.