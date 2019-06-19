Британия изучит доклад ООН об убийстве Кашикчи

Великобритания осуждает убийство журналиста Джамаля Кашикчи и изучит доклад спецдокладчика Совета ООН на данную тему, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Великобритании.
Спецдокладчик Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар призвала ввести международные санкции в отношении наследного принца Саудовской Аравии и вероятных виновных в смерти Хашукджи. Она призвала Саудовскую Аравию извиниться перед Турцией, США и семьей саудовского журналиста Кашикчи, а также признать вину в убийстве журналиста в Турции в октябре прошлого года.
«Как говорил министр иностранных дел, Великобритания самым резким образом осуждает убийство Джамаля Кашикчи и по-прежнему ясно дает понять, что все, чья причастность будет доказана, должны будут быть привлечены к ответу. Британское правительство изучит доклад спецдокладчика и рассмотрит содержащиеся в нем выводы», — заявил представитель Форин-офиса.