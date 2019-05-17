Британия изменит правила въезда в страну

Глава пограничной службы Великобритании Пол Линкольн заявил, что страна с 20 мая 2019 года отменит бумажные миграционные карты для всех иностранцев. Как передает Газета.Ru, об этом сообщает Independent.

По его словам, прибывающим пассажирам приходится заполнять миграционные карты, однако отмена карт позволит сократить очереди в пунктах прибытия.

Он также добавил, что большинство данных, вносимых в такие карты, в скором времени станут доступны для сбора в электронном виде.

Однако, по мнению британских профсоюзов, такая мера может привести к ослаблению пограничного контроля.

| 2019-05-17T21:16:53+00:00 17 мая 2019, 23:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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